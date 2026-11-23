Слабший попит на нафту в США і підготовка мереж до “Чорної п'ятниці” тягнуть ціни на пальне в Україні вниз. Попри нову напругу на Близькому Сході, бензин і дизель за тиждень подешевшали і в гурті, і на АЗС. Експерти, яких опитало Dilo , очікують, що до 27 листопада ціни на заправках знизяться ще на 4–5 грн/л. Лише автогаз іде проти тренду.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту дещо підросли після ракетних атак підтримуваних Іраном хуситів на столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд та підриву двох танкерів на морських мінах в Ормузькій протоці. Крім того, котирування підвищилися через те, що американські трейдери скуповували нафту перед святкуванням Дня подяки.

Станом на вечір п'ятниці, 13 листопада, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на січень здорожчали на $0,59 за барель, або на 0,64%, — до $92,57 за барель. Грудневі ф'ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate зросли в ціні на $0,97, або на 1,18%, — до $83,41 за барель. За тиждень нафта Brent здешевшала на 4%, а WTI — на 5%.

Додатковим чинником тиску на ціни стали ознаки послаблення попиту на нафту в США. Про це свідчить зростання запасів сирої нафти та нафтопродуктів, що вказує на стримані перспективи споживання. За даними Управління енергетичної інформації США, минулого тижня запаси сирої нафти та палива в країні збільшилися через скорочення попиту на нафтопродукти та різке зростання імпорту нафти.

Дизель та бензин дешевшають, а мережі готуються до "Чорної п'ятниці"

Наприкінці минулого тижня ціни на дизпальне в Україні продовжили зниження. За даними консалтингового агентства "Нафторинок", станом на 20 листопада порівняно з 13 листопада середня гуртова ціна дизпалива в Україні знизилася на 6,41 грн/л — до 85,12 грн/л. Порівняно із середою, 18 листопада, дизель у гурті в середньому здешевшав на 3,69 грн/л.

На зовнішніх ринках дизель також дешевшає. Станом на вечір п'ятниці, 20 листопада, від початку торгів котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпалива) знизилися на $3,90/т — до $1178,40/т. За даними Нацбанку, офіційний курс долара зменшився на 0,29 грн — до 45,05 грн, а євро — на 0,33 грн, до 49,53 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті також дешевшає. Станом на вечір п'ятниці, 20 листопада, порівняно з 13 листопада середня гуртова ціна бензину А-95 знизилася на 10,78 грн/л — до 72,98 грн/л. Порівняно із середою, 18 листопада, бензин у гурті здешевшав на 3,04 грн/л.

На європейських хабах бензин дещо здорожчав. Станом на 19 листопада котирування бензину А-95 на північно-західному базисі CIF NWE зросли на $14/т — до $913/т. Південний індикатор FOB Med підвищився на $20/т — до $845/т. За перші 18 днів листопада середньодобовий імпорт бензину всіх марок був на 6,3% нижчим за середньодобовий показник жовтня.

На АЗС пальне також дешевшало. Станом на 20 листопада порівняно з 13 листопада середня ціна бензину А-95 знизилася на 2,52 грн/л — до 85,29 грн/л, а середня ціна дизпалива — на 3,43 грн/л, до 99,72 грн/л. Одне з найпомітніших знижень серед великих операторів запропонувала мережа Ukrnafta. Напередодні вихідних вона одразу на 5 грн/л зменшила вартість преміального А-95+ — до 82,90 грн/л. У результаті він зрівнявся в ціні зі звичайним А-95, який подешевшав на 2 грн/л. Також на 2 грн/л знизилася вартість бензину А-92 — до 80,90 грн/л. Серед інших великих операторів найбільш узгоджено ціни переглянули мережі OKKO, "БРСМ-Нафта" та AMIC Energy, де звичайний і преміальний А-95 подешевшали на 2 грн/л. Дещо помірніше зниження провели WOG, SOCAR та UPG, обмежившись 1 грн/л на обидві марки. У мережі KLO бензин А-95 подешевшав на 1 грн/л, а преміальний А-95+ — на 2 грн/л. У регіональному сегменті окремі оператори знижували ціни не менш активно. Зокрема, мережа VST зменшила вартість бензину А-95 на 3 грн/л, а Avantage7 та Marshal — на 2 грн/л. На станціях Chipo, Ovis та "Олас" також зафіксовано зниження на 1–2 грн/л. Окремо варто відзначити акційну пропозицію мережі Grand Petrol, де бензин А-95 подешевшав на 6 грн/л, а преміальний А-95+ — на 8 грн/л. Після перегляду ціни становили 85,90 грн/л та 86,90 грн/л відповідно. Подібна тенденція спостерігалася і в сегменті дизельного пального. Найбільше зниження серед великих операторів знову продемонструвала мережа Ukrnafta. Преміальне дизпальне тут подешевшало на 3 грн/л і зрівнялося за вартістю зі звичайним. Обидві марки тепер коштують 98,90 грн/л, водночас ціна звичайного ДП зменшилася на 1 грн/л. В інших великих мережах коригування переважно становило 1–2 грн/л. Зокрема, оператори OKKO, WOG та SOCAR знизили ціни на обидві марки дизпального на 1 грн/л, а KLO — на 2 грн/л. У мережі UPG ДП подешевшало на 1,34 грн/л, преміальне — на 1,00 грн/л. "БРСМ-Нафта" зменшила вартість дизпального на 3 грн/л, а преміального — на 2 грн/л. Серед регіональних операторів помітніше за інших ціни на дизпальне переглянули мережі VST та Avantage7, знизивши їх на 2 грн/л. У BVS, Ovis, Autotrans та Marshal коригування становило 1–2 грн/л. Як і в бензиновому сегменті, окремо виділялася акційна пропозиція Grand Petrol. У межах акції дизпальне подешевшало на 6 грн/л, а преміальне — на 8 грн/л. Після зниження їхня вартість становила 99,90 грн/л та 100,90 грн/л відповідно.

За словами аналітика "Нафторинку" Олександра Сіренка, цього тижня очікується подальше зниження цін бензину та дизпалива. Наразі потенціал до здешевшання залишається в межах 4–5 грн/л. До того ж мережі готуються до "Чорної п'ятниці", яка цього року припадає на 27 листопада. Цього дня знижки на бензин та дизельне пальне на АЗС можуть становити 5 грн/л і більше.

Автогаз у гурті дешевшає через зниження попиту

За даними "Нафторинку", минулого тижня ціни на пропан-бутан продовжили знижуватися. Станом на 20 листопада порівняно з 18 листопада середня ціна LPG із доставкою по Україні знизилася на 335 грн/т — до 112 403 грн/т. Натомість ціна самовивозом збільшилася на 42 грн/т — до 108 375 грн/т, що зумовлено зростанням середньої ціни в Одеській області на 946 грн/т — до 105 071 грн/т.

Ціни суміші пропан-бутану в портах Дунаю та Чорного моря коливалися в діапазоні 99 000–100 000 грн/т ($1437–1452/т без податків), тоді як середня вартість зменшилася на 167 грн/т — до 99 500 грн/т ($1445/т без податків). В Одесі середня ціна зросла на 1 500 грн/т — до 104 500 грн/т ($1533/т без податків).

19 листопада на аукціоні УЕБ було продано чотири лоти LPG від "Полтава Газтрейд". Середньозважена ціна проданих обсягів становила 102 500 грн/т, що на 1 000 грн/т дешевше, ніж під час минулого аналогічного тендеру п’ятого листопада. За перші 18 днів листопада середньодобовий імпорт скрапленого газу зріс на 6,7% — до 2,17 тис. т на добу.

На АЗС газ, навпаки, додав у ціні. Станом на 20 листопада порівняно з 13 листопада середня ціна на пропан-бутан в Україні зросла на 49 коп./л — до 62,10 грн/л. Порівняно з 18 листопада газ на заправках здешевшав на 11 коп./л. Серед великих операторів коригування були поодинокими. Зокрема, мережа Ukrnafta знизила вартість автогазу на 1 грн/л — до 60,90 грн/л, тоді як у KLO та "БРСМ-Нафта" він, навпаки, подорожчав на 0,42–0,50 грн/л. Помітніші зміни відбулися в регіональному сегменті. Найбільше автогаз подешевшав у мережі SVR — на 3,60 грн/л. В "Олас" зниження становило 1,31 грн/л, а у VostokGaz та NG — по 1 грн/л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, сезонне скорочення споживання тисне на ціни в гурті, тож цього тижня варто очікувати зниження гуртових цін у межах 3 тис. грн/т. На АЗС ціни залишатимуться переважно незмінними, до того ж бізнесмен каже, що не очікує суттєвих знижок на газ до Чорної п'ятниці через зниження маржинальності, а також очікування підняття акцизів на цей вид пального.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 88,90 102,90 64,90 WOG 88,90 101,90 63,50 Socar 89,90 104,00 64,90 Motto - 98,90 59,90 БРСМ-Нафта 80,99 95,99 59,99 UPG 82,90 98,90 60,90 UKRNAFTA 82,90 98,90 61,90

Дані: застосунки мереж АЗС.