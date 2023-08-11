Бензин і дизель знову подорожчали: актуальні ціни на українських АЗС

Протягом тижня 4-11 серпня бензин А-95 на українських заправках подорожчав у середньому на 1,96 грн/л (до 51,94 грн/л), А-95+ – на 1,98 грн/л (до 53,92 грн/л), а дизельне паливо – на 2,04 грн/л (до 51,29 грн/л). Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Мережі ОККО й WOG підвищили ціни на всі види пального на 3 грн/л: А-95 подорожчав до 54,99 грн/л, А-95-преміум – до 56,99 грн/л, ДП – до 54,99 грн/л.

Своєю чергою "Укрнафта" збільшила ціни на звичайну "пʼятірку" на 2 грн (до 49,90 грн/л), на А-95+ – на 1 грн (до 50,90 грн/л), на дизпаливо – на 2 грн (до 48,90 грн/л).

На заправках групи "Приват" (ANP, Avias тощо) пальне подорожчало на 1 грн/л. А-95 – до 50 грн/л, А-95+ – до 50,50 грн/л, А-92 – до 49 грн/л, дизель – до 50 грн/л.

У мережі UPG цінники підвищили на 2,5 грн/л: А-95 коштує 53,40 грн/л, А-95-преміум – 55,40 грн/л, ДП – 51,50 грн/л.

Мережі "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", AMIC, Chipo, SOCAR, «Укр-Петроль» підвищили ціни на пальне в межах 0,5-3 грн/л.

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС протягом 4-11 серпня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Чому зростають ціни на пальне?

Із 1 липня в Україні припинила діяти норма, яка встановлювала пільгову ставку податку на додану вартість пального на рівні 7%. Таким чином ставка ПДВ на дизельне паливо, бензини та автогаз зросла до довоєнних 20%.

На початку липня міністерка економіки Юлія Свириденко прогнозувала, що після цього зростання цін бензин становитиме до 11 грн, а на ДП – до 8 грн за літр.

Якщо порівнювати дані станом на 30 червня і станом на 11 серпня, то протягом цього періоду А-95 у роздробі подорожчав у середньому на 7,09 грн/л, А-95+ – на 6,73 грн/л, а дизель – на 7,89 грн/л.

Днями засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін розповідав, що дешевше пальне, яке оператори накопичили в резервуарах до повернення довоєнних податків, поступово заміщується дорожчим ресурсом. Відповідно, середня ціна зростає.

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