Більшість абонентів вже підключено до енергомережі - Зеленський (ВІДЕО)

Більшість абонентів станом на ранок середи, 16 листопада, вже підключені до енергомережі, енергетики працювали всю ніч.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Після вчорашніх ракетних ударів на ранок мені доповіли, що більшість абонентів підключена. У різних регіонах усю ніч працювали наші енергетики, урядовці, ДСНС. Ми хочемо, щоб ви знали, що ви для нас – не абоненти, ви для нас – люди. І ми точно всіх ворогів переможемо. Треба трішки потерпіти. Це правда", - зазначив він та подякував відповідним службам за роботу.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що після масованих обстрілів без світла можуть бути люди у семи областях, у решті регіонів живлення повернули.

За його словами, у Волинській області без світла перебувають близько 45 тис споживачів, у Тернопільській - близько 90 тис споживачів, у Харківській - близько 90 тис споживачів, у Хмельницькій - близько 105 тис споживачів.

Крім того, продовжуються роботи з відновлення електропостачання у Житомирській та Сумській областях. У Львівській області електропостачання і водопостачання відновлено на 95%.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, 15 листопада стався наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни.