Бізнесу презентували новітні рішення для протипожежної безпеки критичної інфраструктури

Інженерно-промислова виробнича компанія "Спецзахист" презентувала протипожежні системи світового лідера галузі – німецької компанії svt Products GmbH під час зустрічі бізнес-ком’юніті енергетичних компаній Energy Club, що відбулася за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України.

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Директор компанії Денис Любченко наголосив, що європейські пасивні системи протипожежної безпеки є найбільш ефективними для захисту об'єктів критичної інфраструктури України в умовах повномасштабної війни.

Учасники зустрічі мали змогу ознайомитись із технічними характеристиками протипожежних речовин, матеріалів та конструкцій – фарб, тканин, спеціальних вогнетривких подушок, атмосферних проходок для кабелів комунікацій і навіть матеріалів для сталевих конструкцій.

Водночас директор з експорту продукції компанії svt Products GmbH в країнах Північної Європи Алекс Кім розповів, що компанія svt Products GmbH має більш як 50-річну історію, річний оборот — понад 300 млн євро, налічує понад 1800 працівників на всіх континентах світу. Вона забезпечує своєю продукцією такі відомі бренди, як Airbus, Volkswagen AG, Siemens, Bombardier. Автономні протипожежні системи компанії-виробника стоять на морських лайнерах MS World Navigator, Mystic Cruises, PN Milgem, Infinity Nine, а також на потягах Škoda, Siemens, Stadler, Alstom, використовуються в атомній енергетиці.

Нові рішення, які розробляє компанія зараз, – системи та матеріали проти вибуху й займання акумуляторів та батарей різної потужності.

Завдяки використанню інноваційних рішень, вогнестійкість подовжується з кількох хвилин до кількох годин. За цей час автономні протипожежні системи чи безпосередньо команди пожежних отримують можливість впоратися з вогнем і ліквідувати пожежу. Це вкрай важливо, наприклад, у разі прильоту ракети чи падіння "Шахеда".

За словами Любченка, європейська якість має і європейську ціну, адже "безпека — це те, на чому не можна економити, бо потім доводиться платити більше".

Втім, такі технології, матеріали і системи потрібні не лише для об’єктів критичної інфраструктури. Їх варто застосовувати й для муніципальних об’єктів водо- й теплопостачання, при будівництві нових об’єктів – від житлових будинків до великих об’єктів сфери освіти, охорони здоров’я та торгівлі.

Вогне- та водотривкими матеріалами, речовинами та продуктами обробляють будівельні конструкції та комунікації. При цьому провідні європейські виробники надають на них гарантію більше 30 років.

"У питанні безпеки головну роль відіграє надійність, головні критерії якої – час, досвід та впевненість у тому, що потенційні ризики максимально усунені. Ще один важливий критерій – виробник, який створює сучасні багатофункціональні системи протипожежної безпеки, постійно їх вдосконалює. Тож, враховуючи досвід роботи в Україні, інноваційність та офіційні гарантій якості, продукція німецької компанії svt Products GmbH наразі є найкращим рішенням для протипожежного захисту на об'єктах критичної інфраструктури України", — наголосив Любченко.

Нагадаємо, "Спецзахист" є офіційним дилером svt Products GmbH в Україні, продукція цього виробника представлена на нашому ринку понад 30 років. У 1991 році svt Products GmbH (тоді svt Brandschutz GmbH) стала генеральним підрядником встановлення протипожежних систем на всіх АЕС України.