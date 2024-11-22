Вимкнення світла взимку: енергетичні експерти зробили три прогнози

Зима 2024 року може стати найскладнішою з початку повномасштабної війни. Втрати теплової генерації після обстрілів навесні 2024 року досягли 85%, і незважаючи на те, що влітку на восени була проведена чергова масштабна ремонтна кампанія, нові обстріли суттєво ускладнили ситуацію. Основні виклики включають удари по енергетичних об’єктах, обмежений імпорт електроенергії, дефіцит гідроресурсів та високий попит, який може сягати 19 ГВт.

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Під час Energy Security Talks експерти DiXi Group представили дослідження "Winter Outlooks", де проаналізували три можливі сценарії цієї зими: базовий, холодний і кризовий.

Оптимістичний сценарій

За цього сценарію очікується дефіцит до 2 ГВт через сезонне зростання попиту. Вирішальним фактором стане обмежений імпорт електроенергії з Європи через внутрішній високий попит. Для балансування енергосистеми можуть знадобитися графіки погодинних відключень. Відновлення теплової генерації чи збільшення виробітку гідроелектростанцій можуть зменшить дефіцит.

Тоді у вечірні години можливі короткочасні відключення на 3–4 години, однак уночі ситуація буде стабільною.

Помірний сценарій

Сильні морози можуть збільшити споживання електроенергії, що призведе до дефіциту 3,4 ГВт, а у разі відсутності імпорту або за нестабільної роботи відновленої генерації – до 5 ГВт. Максимальне навантаження системи може досягти 18,5 ГВт. У таких умовах неминуче застосування жорстких графіків відключень, навіть у нічні години.

"Дефіцит електроенергії можливий навіть у години мінімального навантаження, якщо будуть сильні морози", – зазначили експерти DiXi Group.

Кризовий сценарій

Нові удари по теплових електростанціях можуть спричинити ризики для стійкості енергосистеми. Дефіцит не буде таким значним, як у сильні морози, однак мережа працюватиме на межі. Для уникнення перевантаження доведеться застосовувати аварійні графіки відключень.

Експерти DiXi Group наголошують, що погодинні відключення можуть стати звичними, особливо у вечірні години пікового попиту. Водночас уночі ситуація буде стабільнішою за умови відсутності атак та наявності аварійного імпорту. У разі продовження атак аварійні графіки відключень стануть неминучими.

"У більшості сценаріїв (перший і третій) у години мінімального навантаження ми можемо уникнути дефіциту, якщо буде імпорт. Однак за морозів -10…-15 °С дефіцит можливий навіть уночі", – зауважили фахівці.