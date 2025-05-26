Борговий тиск на ринок електроенергії

За 4 місяці 2025 року заборгованість "Укренерго" перед Гарантованим покупцем за Послугу для ВДЕ скоротилась на 26% - до 16, 3 млрд грн, свідчать дані держпідприємства на 30 квітня.

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"Зелений" тариф та боротьба за закон

З початку року (січень-квітень) електростанції з ВДЕ, що працюють за "зеленим" тарифом, виробили 1837 тис. МВт-год, що становить близько 5% від загального виробництва електроенергії в Україні. Наразі вітрові електростанції майже повністю вийшли з-під "зеленого" тарифу через затримки виплат та більш привабливу ціну на ринку. Частка СЕС у структурі купленої "Гарантованим покупцем" електроенергії сягає аж 83,4% за ці чотири місяці. Очікується, що у найближчі місяці вона зросте ще більше.

Проблеми з виплатами залишаються критичною перешкодою для інвестицій в сектор відновлюваної енергетики України. Значні сподівання були на аукціони з розподілу квот підтримки, але їх нерезультативність довела, що механізм потребує термінових змін. Такі зміни були запропоновані Проєктом Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Нагадаю, що серед пропозицій: впровадження механізму підтримки для переможців "зелених" аукціонів у вигляді "чистої" премії замість контрактів на різницю, продовження терміну дії аукціонів з розподілу квот підтримки з 01.01.2030 до 31.12.2034 тощо. У середу, 21 травня, Комітет ВРУ з питань енергетики та ЖКП підтримав до першого читання цей законопроєкт. Водночас депутатів здивувала позиція Міністерства енергетики, в якому заявили, що не підтримують проєкт.

"Зараз завершується робота над об’єднанням ринків електроенергії України та ЄС. І відповідно впровадження цього інтеграційного пакета також спрямоване на здійснення економічно ефективного підходу до використання чистих і сталих джерел енергії. У цьому звʼязку Міністерство енергетики не підтримує цей законопроєкт і пропонує повернутись до його розгляду після прийняття ЗП щодо обʼєднання ринків", — повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак під час засідання Енергокомітету.

Наразі жодних експертних висновків щодо суперечностей при прийнятті цих двох законопроєктів оприлюднено не було. Тоді виникає таке питання: можливо це політичне протистояння?

Балансуючий ринок

За чотири місяці поточного року заборгованість оператора системи передачі "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку скоротилась на 20% - до 14 млрд грн. Водночас борг перед ОСП і надалі продовжує зростати й станом на 30 квітня сягнула позначки в майже 38 млрд грн.

Борги на балансуючому ринку, млрд грн

Джерело: моніторинг ExPro на основі даних "Укренерго"

"Укренерго" знаходиться у постійному пошуку ресурсів для погашення боргів і наразі мільярдні цифри скорочуються у помірному темпі. Водночас все ще не вирішеною лишається проблема хронічних неплатників, серед яких переважно державні та комунальні підприємства.

Нова генерація

За чотири місяці 2025 року в регіонах створено додаткові 365 МВт нової генерації, повідомляв заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита. Найбільше — газова генерація, майже 200 МВт. Ще 73 МВт приєднаної потужності отримали завдяки вітровим електростанціям, 54 МВт – сонячним електростанціям та 40 МВт — шляхом встановлення СЕС у приватних домогосподарствах.

Вже наприкінці місяця, 27 травня, "Укренерго" проведе додатковий спецаукціон з придбання швидких резервів. За результатами спецаукціону, «Укренерго» планує законтрактувати послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ) терміном на п’ять років. Загальна потужність послуг, які планується придбати, складе 550 МВт. Переможці аукціону мають почати надавати послугу з 1 грудня 2026 року, зазначають в операторі. Ці аукціони стали одним із найбільш ефективних механізмів для стимулів будівництва нової генерації.