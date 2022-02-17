Цены на нефть падают на фоне переговоров США с Ираном

17 февраля цены на нефть на мировых рынках снижаются из-за сообщений, что США и Иран в скором времени могут заключить соглашение, которое вернет иранскую нефть на мировой рынок, сообщает Bloomberg,

Как написал в Twitter основной представитель Ирана в переговорах Али Багери Кани, стороны "ближе к соглашению, чем когда-либо".

Кроме этого, по данным агентства, Тегеран планирует вернуть свое влияние на нефтяной рынок Азии. В частности, представители госкомпании National Iranian Oil Co. провели встречу с южнокорейскими нефтеперерабатывающими компаниями для обсуждения возможных поставок.

"Положительное движение переговоров США и Ирана несколько успокаивает нефтяной рынок. Хотя соглашения пока нет, цены опускаются на новостях о прогрессе в переговорах и ожиданиях, что это позволит вернуть на рынок нефть в объеме до 900 тысяч баррелей в сутки к декабрю", — заявил старший вице-президент Rystad Energy Клаудио Галимберти.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по киевскому времени составила $93,65 за баррель, что на $1,16 (1,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

По сравнению с результатами торгов 16 февраля, эти контракты подорожали на $1,53 (1,6%), до $94,81 за баррель.

Так, цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,39 за баррель, что на $1,27 (1,36%) ниже итогового значения предыдущей сессии. 16 февраля стоимость этих контрактов увеличилась на $1,59 (1,7%), до $93,66 за баррель.

Перед этим цены на нефть увеличились на фоне сохраняющихся опасений Запада в отношении возможной эскалации конфликта вокруг Украины, несмотря на данные Минэнерго США, показавшие неожиданный рост запасов в Штатах.

При этом резервы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, выросли на 1,12 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали сокращения запасов на 2,17 млн баррелей.

Как сообщалось ранее, 1 февраля цены на нефть продемонстрировали рост в ходе торгов и приблизились к максимуму за семь лет.

Напомним, 26 января стоимость нефти впервые с 2014 года поднялась выше 90 долларов за баррель на фоне ограниченного предложения и усиления опасений мирового сообщества по поводу возможного нового военного вторжения России в Украину.