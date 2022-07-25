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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Через війну 568 тис. осіб залишається без електрики, без газу 242 тис. осіб

Через війну 568 тис. осіб залишається без електрики, без газу 242 тис. осіб

Через бойові дії в Україні станом на 25 липня близько 568 тис. осіб у 739 населених пунктах залишається без електрики. Без газу на 25 липня залишається 242,4 тис. українців. Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабінету міністрів.

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"Станом на 25 липня в Україні через пошкодження, зумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 739 населених пунктів, близько 578 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 353 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 31 ,2 тисячі, Харківській - 29,1 тисячі споживачів. Без газопостачання залишаються понад 242,4 тисячі абонентів", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, за минулу добу 24 липня відновлено електропостачання близько 11,2 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема, у Донецькій області – 9,9 тисяч, Харківській – близько 1,3 тисяч споживачів.

"Українські енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах", - йдеться у повідомленні уряду.

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати громадянську інфраструктуру України. Так у ніч на 25 липня було обстріляно Харківську, Миколаївську та Дніпропетровську області.

Автор:
Степан Крьока