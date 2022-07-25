Через війну 568 тис. осіб залишається без електрики, без газу 242 тис. осіб

Через бойові дії в Україні станом на 25 липня близько 568 тис. осіб у 739 населених пунктах залишається без електрики. Без газу на 25 липня залишається 242,4 тис. українців. Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабінету міністрів.

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"Станом на 25 липня в Україні через пошкодження, зумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 739 населених пунктів, близько 578 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 353 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 31 ,2 тисячі, Харківській - 29,1 тисячі споживачів. Без газопостачання залишаються понад 242,4 тисячі абонентів", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, за минулу добу 24 липня відновлено електропостачання близько 11,2 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема, у Донецькій області – 9,9 тисяч, Харківській – близько 1,3 тисяч споживачів.

"Українські енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах", - йдеться у повідомленні уряду.

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати громадянську інфраструктуру України. Так у ніч на 25 липня було обстріляно Харківську, Миколаївську та Дніпропетровську області.