Через загрозу ракетної атаки застосовуються екстрені відключення світла, - ДТЕК

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла

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Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Там зазначають, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в ППО", - підкреслили в ДТЕК.

Зазначимо, наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Ворог готується нанести масований ракетний удар із застосуванням авіації та кораблів. Деякі телеграм-канали повідомляють про пуски крилатих ракет з Волгодонська та з Каспію.