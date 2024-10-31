Ціни на автогаз на АЗС зросли на 1,87 грн/л: що з бензином та ДП

Середня ціна скрапленого газу на українських АЗС у жовтні зросла на 1,87 грн/л, досягнувши найвищих з середини грудня 2023 року 34,60 грн/л.

Про це повідомляє "НафтоРинок", посилаючись на дані щоденного моніторингу цін на пальне.

Вартість газу на АЗС зросла більше ніж на 6 грн/л

Видання зауважує, що оператори продовжили збільшувати ціни, адаптуючись до нових ставок акцизного податку, запроваджених з 1 вересня.

"Однак зростання в жовтні було меншим, ніж у вересні, а в останній тиждень місяця ринок майже завмер. Це свідчить про завершення періоду адаптації, після якого ціни стабілізувалися на прогнозованому рівні 34-35 грн/л", - підкреслюють експерти.

Вони зазначають, що на деяких АЗС ціна піднялась до 36 грн/л, а найнижчі пропозиції стартують переважно від 31 грн/л. Загалом з кінця серпня середня вартість газу на АЗС зросла більше ніж на 6 грн/л.

Ціни на бензин та ДП

Що стосується цін на бензини та дизельне пальне, то на АЗС OKKO, WOG, Shell, SOCAR, BVS бензини подешевшали на 2 грн/л, дизпальне – на 1 грн/л. Слідом стели скоригували і дрібні оператори.

Аналітики констатують, що інтенсивний рух цін на бензини і ДП на АЗС у жовтні спостерігався вперше з травня.Як наслідок, середня ціна бензину А-95 у жовтні зменшилася на 0,82 грн/л до 55,73 грн/л. Вартість дизпального опустилася на 0,99 грн/л до найнижчих з кінця лютого 51,69 грн/л.

Зауважимо, кількість імпортерів нафтопродуктів в Україну у вересні 2024 року знизилася порівняно з серпнем на 12%, до 245 компаній, що стало це найменшим показником із червня 2022 року.

В січні-вересні поточного року імпорт бензину в Україну знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6% до 919,5 тисячі тонн.

Попри зростання цін на нафту ряд українських операторів АЗС знизили ціни на бензин та дизель, оскільки зниження обсягів реалізації пального порівняно з минулим роком, а також наближення сезону холодів, коли споживання палива є традиційно мінімальним змушує мережі діяти жорсткіше в конкурентній боротьбі за клієнта. Детальніше про ціни на бензин та автогаз на АЗС читайте в матеріалі Delo.ua.