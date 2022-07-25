Ціни на автогаз в Україні продовжують падати, незважаючи на зниження курсу гривні

Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз, незважаючи на те, що 21 липня курс гривні до долара знизився на 25%. Про це пише профільне видання Enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

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Повідомляється, що середня ціна на скраплений газ за вихідні (з 22 по 25 липня) у мережах АЗС знизилася на 30 коп./л – до 30,09 грн/л.

На станціях "Укрнафти" автогаз подешевшав на 1,68 грн/л до 29,93 грн/л.

У мережі Shell продукт подешевшав на 0,60 грн/л до 28,99 грн/л, на станціях KLO – на 0,40 грн/л, до 29,27 грн/л.

На 2 грн/л знизила ціну мережа "Нафта" (29,99 грн/л). У мережах "Авантаж 7" та Motto автогаз подешевшав на 1 грн/л, до 27,95 та 29,37 грн/л відповідно.

Водночас такі мережі як SOCAR, Prime та VostokGaz переглянули ціни у бік збільшення.

Динаміка роздрібних цін на автогаз на АЗС із 22 по 25 липня. Дані консалтингової групи "А-95".

Нагадаємо, 21 липня Нацбанк відкоригував курс долара, підвищивши його на 25% до 36,57 гривень. Цього ж дня оптова ціна на дизпаливо на тлі зростання курсу долара зросла на 10 гривень за літр, а на бензин на 11,5 грн/л.

При цьому вже в понеділок, 25 липня, ціни відкотилися на 2 грн/л. Таким чином, загальне підвищення цін на тлі новин про курс склало 8 грн/л.

Експерти зазначають, що стримування зростання цін на пальне на тлі курсового фактора відбулося через високу конкуренцію на ринку та великий обсяг поставок.