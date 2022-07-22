Ціни на АЗС відреагували на підвищення курсу долара

Деякі українські АЗС вже відреагували зростанням цін на пальне після рішення НБУ зафіксувати офіційний курс на рівні 36,57 грн/дол. Водночас найбільші мережі поки що не збільшили ціни.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише enkorr.ua.

Зокрема, зростання ціни зафіксовано в мережі Prime (35 діючих АЗС). Там бензин марки "А-95" з покращеними показниками якості здорожчав на 4 грн й тепер коштує 52 грн/л, на дизельне пальне ціна виросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.

На 5,5 і 6,5 грн/л, до 55 і 59 грн/л, здорожчали бензин і ДП відповідно в рівненській мережі "Олас" (10 АЗС).

У мережі "Катрал" (9 АЗС) ціна на бензин виросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДП — до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).

На 4 грн/л, до 57,90 грн/л, підняла ціну на дизельне пальне Chipo (56 АЗС).

Крім того, на 1-2 грн/л у бік збільшення відкоригували ціни Mango (26 АЗС) й "Рур груп" (8 АЗС).

Водночас найбільші мережі країни цін не змінювали.

Зазначимо, вчора, 21 липня, рішенням Національного банку України офіційний курс долара було піднято на 25%, до 36,56 грн/$. Саме це оператори називають причиною перегляду цін.

На думку експертів, попри зростання офіційного курсу валюти ціни на пальне в українських мережах АЗС мають усі шанси втриматися на поточному рівні.

"Розрахунок на базі формули держрегулювання показує, що поточні ціни на заправках мають усі шанси втриматися без підвищення. Цьому також сприятиме й зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, яке спостерігається у липні", - зазначає директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.