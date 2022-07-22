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Ціни на АЗС відреагували на підвищення курсу долара
Деякі українські АЗС вже відреагували зростанням цін на пальне після рішення НБУ зафіксувати офіційний курс на рівні 36,57 грн/дол. Водночас найбільші мережі поки що не збільшили ціни.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише enkorr.ua.
Зокрема, зростання ціни зафіксовано в мережі Prime (35 діючих АЗС). Там бензин марки "А-95" з покращеними показниками якості здорожчав на 4 грн й тепер коштує 52 грн/л, на дизельне пальне ціна виросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.
На 5,5 і 6,5 грн/л, до 55 і 59 грн/л, здорожчали бензин і ДП відповідно в рівненській мережі "Олас" (10 АЗС).Підписуйтесь на наш Telegram канал
У мережі "Катрал" (9 АЗС) ціна на бензин виросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДП — до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).
На 4 грн/л, до 57,90 грн/л, підняла ціну на дизельне пальне Chipo (56 АЗС).
Крім того, на 1-2 грн/л у бік збільшення відкоригували ціни Mango (26 АЗС) й "Рур груп" (8 АЗС).
Водночас найбільші мережі країни цін не змінювали.
Зазначимо, вчора, 21 липня, рішенням Національного банку України офіційний курс долара було піднято на 25%, до 36,56 грн/$. Саме це оператори називають причиною перегляду цін.
На думку експертів, попри зростання офіційного курсу валюти ціни на пальне в українських мережах АЗС мають усі шанси втриматися на поточному рівні.
"Розрахунок на базі формули держрегулювання показує, що поточні ціни на заправках мають усі шанси втриматися без підвищення. Цьому також сприятиме й зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, яке спостерігається у липні", - зазначає директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.