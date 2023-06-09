Ціни на пальне й далі знижуються: скільки коштують бензин і ДП на заправках

Протягом тижня 2-9 червня середні роздрібні ціни на пальне знизилися. Дизпаливо подешевшало на 16 коп./л (до 43,43 грн/л), бензин А-95 – на 13 коп./л (до 44,92 грн/л), а бензин А-95+ – на 5 коп./л (до 47,64 грн/л). Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Мережа "Авантаж" протягом тижня знизила ціну на ДП на 1 грн/л – до 39,50 грн/л.

На станціях Chipo дизпаливо в середньому скинуло 72 коп./л і наразі коштує 40,00 грн/л, тоді як "п’ятірку" продають за 41,40 грн/л (-52 коп./л). Водночас у столичному регіоні мережі А-95 і ДП коштують 39 грн/л.

Мережа VST знизила ціну на дизпаливо на 0,98 грн/л – до 38,70 грн/л. Наразі це найнижча ціна на ДТ по країні.

Подешевшання пального відбулося також у мережах AMIC, "БРСМ-Нафта" й "Укр-Петроль".

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС протягом 2-9 червня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Як зауважує Enkorr, протягом травня середні роздрібні ціни на ДП в Україні знизилися на 2,31 грн/л (5%) – до 43,63 грн/л. При цьому бензин марки А-95 подешевшав на 1,52 грн/л (3%) – до 45,06 грн/л, бензин А-95+ – на 0,96 грн/л (2%) – до 47,70 грн/л.

Таку динаміку пояснюють зниженням світових котирувань, хронічним профіцитом ресурсу й загостренням конкурентної боротьби.