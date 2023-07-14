Ціни на пальне стабілізувалися, але ще трохи зросли: скільки коштують бензин і ДП

Протягом тижня 7-14 липня роздрібні ціни на пальне стабілізувалися: бензини А-95 і А-95+ в середньому подорожчали лише на 4 коп./л (до 47,93 грн/л й 50 грн/л відповідно), а дизпаливо – на 15 коп./л (до 47 грн/л). Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що в мережі KLO пальне подорожчало на 0,2-1 грн/л: бензин А-95 – до 48,99 грн/л, А-95+ – до 51,49 грн/л, а дизпаливо тепер обходиться в 47,79 грн/л.

Своєю чергою SOCAR підняв вартість ДП на 1 грн/л – до 49,99 грн/л.

Цінники змінили також мережі Ovis, "Авантаж 7", "Олас", "Кворум" та інші.

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС у період із 7 по 14 липня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Підвищення податків на пальне: як це вплинуло на ціни

Із 1 липня в Україні припинила діяти норма, яка встановлювала пільгову ставку податку на додану вартість пального на рівні 7%. Таким чином ставка ПДВ на дизельне паливо, бензини та автогаз зросла до довоєнних 20%. Експерти та учасники ринку прогнозували, що це призведе до підвищення вартості пального (що й відбулося).

Протягом першого тижня після повернення довоєнних податків бензин А-95 у роздробі подорожчав у середньому на 3 грн/л, А-95+ – на 2,77 грн/л, дизпаливо – на 3,44 грн/л, а автогаз – на 1,43 грн/л.

Як заявляла на початку липня міністерка економіки Юлія Свириденко, в уряді очікують, що до кінця місяця бензин на українських заправках подорожчає приблизно на 7-8 грн, а дизпаливо – на 5 грн за літр. При цьому вона сказала, що різкого зростання ціни на пальне не буде.

Загалом передбачається, що після повернення довоєнних податків зростання цін на ДП становитиме до 8 грн, а на бензин – до 11 грн за літр.