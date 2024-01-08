Ціни на пальне в гурті йдуть донизу. Похолодання може перешкодити відновленню споживання палива після свят

В перший тиждень січня ціни практично на всі види палива продовжили рух донизу. Пожвавлення споживання, яке очікувалося з 8 січня після закінчення зимових свят може не відбутися через похолодання яке синоптики прогнозують на значній території України.

Ціни на нафту на початку січня демонстрували зростання головним чином через побоювання трейдерів нової ескалації конфлікту в Перській затоці. Попри обіцянки з боку США приборкати бойовиків-хуситів та захистити торгові кораблі котрі йдуть через Червоне море, частина перевізників нафти все одно обирає довший маршрут через мис Доброї надії оминаючи Африку.

Наприкінці тижня в п'ятницю 5 січня ціна нафти еталонної марки Brent зросла на 1,51% до 78,76 долара за барель, а марка американської нафти West Texas Intermediate зросла на 2,24% до 73,81 долара за барель. Нафта підскочила після деякого здешевшання в четвер 4 січня після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен розпочав тижневу поїздку на Близький Схід, щоб стримати регіональне напруження викликане протистоянням Ізраїля та Хамас.

Гігант з морських перевезень, компанія Maersk, також заявила, що уникатиме Червоного моря та попередить клієнтів про збої. А звіт уряду США щодо зайнятості в США, показав, що американські роботодавці найняли більше працівників ніж очікувалось і таким чином став для інвесторів сигналом про ймовірне збільшення споживання палива.

Дизпаливо та бензин в гурті переважно продовжили рух донизу

За даними закритої аналітики профільного видання "НафтоРинок" ціна на дизпальне на початку січня продовжило рух донизу. Станом на п'ятницю 5 січня порівняно з 29 січня середня вартість дизпалива з постачанням автонормами знизилась на 0,9% до 44,66 грн/л. Загалом, через низьку торгівельну активність на внутрішньому ринку після новорічних свят, пропозиції пального частково стабілізувалися, що також пов’язано з динамікою спотових цін дизпального у Європі.

З кінця минулого року вартість ресурсу за європейськими портами щоденно змінювала напрямок руху, завершивши 4 грудня підвищенням ціни на 0,2-0,6% за північно-західними напрямками та скороченням на 0,1-0,6% – по Середземномор’ю, до 752-768 доларів/тонна і 756-767 доларів/тонна відповідно.

На початку січня імпорт дизпального зменшився на 23,9% порівняно з 1-3 грудня минулого року. Обсяги постачання ресурсу паливовозами знизилися лише на 12,8%. Частка імпорту дизпалива автотранспортом оцінюється у 23,5% у січні, що на 3 в.п. більше, ніж у грудні за аналогічний період. Тимчасове розблокування польськоукраїнського кордону сприятливо позначилося на збільшення імпорту ДП паливовозами з Литви.

Обсяги надходження з країни Балтії збільшилися більш ніж вдвічі порівняно з початком грудня 2023 року, що призвело до підвищення частки імпорту з Литви на 24,9 в.п. – до 40,3% загальних надходжень. Збільшення імпорту за цим напрямком, частково компенсувало падіння надходжень з Румунії більш ніж на 62%; частка постачання з Румунії впала на 30,5 в.п. до 24% загального імпорту. Водночас альтернативні постачання з інших напрямків утримуються відносно на тому ж рівні.

Середні ціни на бензини в гуртовому сегменті в п'ятницю 5 січня зазнали незначних різносторонніх змін. Середня вартість А-92 збільшилась на 0,37% (+0,15 грн/л) щодо 3 січня, до 40,84 грн/л, а середня А-95 зменшилась на 0,27% (–0,12 грн/л), до 44,19 грн/л.

Найнижчі пропозиції А-92 були оголошені у столичному регіоні від 40,33 грн/л, та зросли на 0,17% (+0,07 грн/л). Пропозиції імпорту А-95 у південних портах починались від 42,47 грн/л, та зменшились на 2,37% (–1,03 грн/л). На південно-західному кордоні, у Чернівецькій області – від 42,50 грн/л (без змін). На західному кордоні, у Львівській області – від 42,75 грн/л, зменшились на 1,16% (–0,50 грн/л).

Протягом 1-3 січня спостерігалися високі загальні темпи імпорту бензинів. Середньодобовий обсяг імпорту бензинів за цей період склав +25,4% щодо аналогічного періоду грудня 2023 р. Частка постачання бензинів автонормами склала 15,7% від загального обсягу надходжень. Середньодобовий показник імпорту бензинів в перші дні січня був на 21,8% нижчий за аналогічний період грудня 2023 року. Основна частина імпорту бензинів надійшла грецького (50,0%), литовського (19,1%) та польського (15,4%) виробництва.

Автогаз в гурті продовжує дешевшати

Імпорт скрапленого газу протягом 1-3 січня становив 5,1 тис. тонн. Зокрема протягом перших днів 2024 року надійшли залізничні партії за середньою ціною 875 доларів/тонна (44 тис. грн/тонна з податками) на кордоні до розмитнення, та 92 автомобільні партії за середньою ціною 745 доларів/тонна (38,3 тис. грн/т після розмитнення). Середня ціна газу українського виробництва минулого тижня зменшилася на 1 162 грн/т до 38 826 грн/тонна.

Діапазон цін пропозицій газу від торговельних компаній на умовах самовивозу у прикордонних західних областях залишається в межах 40-44 тис. грн/тонна. Середній показник на Заході країни разом з сусідніми регіонами зменшився до 42287 грн/тонна. Діапазон вартості пропозицій у Київській області 5 січня на умовах самовивозу зменшився до 40,5-43 тис. грн/тонна, порівняно з 42-43,5 тис. грн/тонна станом на 3 січня. Газ за дунайськими базисами на Півдні країни пропонували по 37,7 тис. та 40 тис. грн/тонна. Середня ціна всіх пропозицій на умовах самовивозу протягом 4-5 січня зменшилася на 445 грн/т до 42255 грн/т.

Ціни в роздріб переважно стабільні, а різке зростання споживання малоймовірне через погодні умови

За даними "НафтоРинку" 4-5 січня ціни на АЗС зазнали незначних різноспрямованих змін, що стосувалися переважно регіональних операторів. Так, вартість пального змінилася лише на окремих станціях мереж "Привату" (ANP, Avias та інші) – як в напрямку здорожчання, так і подешевшання, при цьому середні показники мережі по регіонах зазнали мінімальних змін. На 0,50 грн/л подешевшав бензин на АЗС "Катрал" до 50,49 грн/л. На станціях Oil-X та Fenix лінійка пального подешевшала відповідно на 0,50 грн/л та 1,00 грн/л.

Враховуючи незначний рух ритейлу та повернення цін до звичайного рівня після щотижневих знижень та новорічних акцій, середні показники по країні подекуди демонстрували зростання, хоча фактичного подорожчання майже не відбулося.

Станом на 5 січня середня ціна бензину А-95 по Україні збільшилася на 0,02 грн/л (+0,04%) щодо початку тижня та складає 51,10 грн/л. Середня ціна ДП зменшилася на 0,01 грн/л та складає 51,09 грн/л.

Продовжують зменшуватися ціни автогазу на АЗС. В мережі "Привату" (Avias та ANP) середній показник зменшився на 40 коп./л до 29,12 грн/л. На стаціях U.GO газ подешевшав на 30 коп./л до 29,45 грн/л в середньому. Мережа SOCAR знизила ціну на 50 коп./л до 30,49 грн/л. Окрім цього, ціни знижували багато регіональних та локальних операторів. Середня ціна автогазу на АЗС протягом 4-5 січня зменшилася на 15 коп./л, до 29,44 грн/л. Співвідношення середньої вартості літру скрапленого газу до А-95 на початку січня становить 57,6%.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін зазначає, що минулий тиждень для паливного ринку видався досить в'ялим оскільки значна частина країни продовжувала святкувати зимові свята. Повноцінне відновлення торгів має відбутися вже з 8 січня, однак різке похолодання та морози яке прогнозують синоптики стримає пожвавлення споживання. Разом з цим в країні можливі проблеми з арктичним пальним, котре за словами Льоушкіна зараз є в дефіциті. Льоушкін також зазначає, що ціна в найближчі тижні в країні навряд чи суттєво зміниться, оскільки в грудні минулого року трейдери завезли в країну велику кількість палива і сформували значні запаси.

"Перший ресурс нового року, за новими котируваннями та новим курсом ми чекаємо ближче до 20 чисел грудня. Там можливе буде коригування ціни на АЗС в межах 0,5-1 грн/л", - говорить бізнесмен.