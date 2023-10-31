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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Чотири країни зацікавлені у зберіганні газу в Україні

Чотири країни зацікавлені у зберіганні газу в Україні
Фото: Міненерго

У Києві відбувся 8-й український газовий форум, під час якого стало відомо, що чотири країни зацікавлені у транспортуванні та зберіганні природного газу в Україні. Це Греція, Румунія, Азербайджан та Польща.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, Україна транспортувала з ЄС та Молдови 3 мільярди кубічних метрів природного газу протягом квітня - жовтня 2023 року, що у 7 разів більше за обсяги транспортування за аналогічний період минулого року.

Такі ознаки свідчать про те, що Україна успішно пройшла незалежне міжнародне стрес-тестування газотранспортних систем та підземних сховищ газу.

Завдяки цьому вдалось залучити міжнародних трейдерів до зберігання газу в українських газових сховищах.

Зазначимо, ще у травні уряд затвердив перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз.

В той же час, експерти вважають, що в цьому опалювальному сезоні є загроза того, що російські військові обстрілюватимуть об'єкти газової інфраструктури, але ця загроза не є настільки значною як загроза обстрілів інфраструктури електроенергії. 

Автор:
Тетяна Гойденко