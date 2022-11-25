Чотири українські АЕС мають доступ до національної мережі – МАГАТЕ

Усі чотири діючі атомні електростанції України мають доступ до національної електромережі після відключень, спричинених російськими обстрілами 23 листопада.

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Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Сьогодні Україна також підтвердила МАГАТЕ, що три інші АЕС – Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька – були повторно підключені до мережі та працюють для виробництва електроенергії для потреб країни. Також було відновлено електропостачання на території Чорнобильської АЕС", - йдеться у повідомленні.

На Запорізькій АЕС також відновили зовнішнє електропостачання.

Крім того, завершилася тижнева місія експертів МАГАТЕ з ядерної безпеки до Чорнобиля та зони відчуження. Зазначається, що місія допоможе прокласти шлях для модернізації та вдосконалення систем ядерної безпеки на станції. Експерти МАГАТЕ також отримали краще розуміння потреб станції щодо безпеки та надали поради та вказівки щодо радіаційного моніторингу.

Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонівзапровадилиекстрені відключення електроенергії.

Пресслужба Міністерства енергетики 23 листопада повідомила, що ракетний обстріл РФ призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій.