Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній. Електроенергії вистачить для усіх областей

Станом на ранок 20 лютого в енергосистемі України відсутній дефіцит потужності. Ліміти споживання до областей не доводились. Про це повідомляє “Укренерго”.

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"Споживання поступово збільшується, що типово для початку робочого тижня. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується", - повідомляють в компанії.

Згідно з повідомленням, наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Через сприятливі погодні умови та поступове зростання світлового дня збільшилась робота електростанцій з відновлюваних джерел енергії, потужності яких працюють переважно у денні години. Наразі вони працюють уже зранку, частково беручи участь у покритті ранкового піку споживання. Імпорт електроенергії незначний і наближається до нульових значень в результаті стабілізації електропостачання в країні.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Виміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Львівській та Одеській областях. При цьому в Одеському районі та в Одесі виміри будуть проводитись з урахуванням обсягів обмежень під час застосування графіків погодинних відключень, що пов’язано з мережевими обмеженнями, які наразі все ще існують.

Також повідомляється, що бригади «Укренерго» продовжують ремонтні роботи для усунення мережевих обмежень для Одеси та Одеського району. Пошкодження там складні та масштабні, тому відновлення надійного енергопостачання вимагає тривалого часу.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем російських військових. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.

Нагадаємо, в Україні зранку 18 лютого у низці областей була оголошена повітряна тривога. Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовувалися екстрені відключення світла.