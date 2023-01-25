Дефіцит потужності в енергосистемі збільшився: по всій Україні обмежують споживання електроенергії

Через зниження температури повітря (похолодання) в українській енергосистемі зріс дефіцит потужності. 25 січня до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

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Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Енергетики застосовують віялові відключення е/е, тому що енергосистема не може щвидко відновитися після російських атак на об'єкти електроенергетики. За останню добу артилерійськими обстрілами окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру в прифронтових районах на півдні та сході України. Там, де військові надали дозвіл, тривають ремонтні роботи.

Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Крім того, споживання електроенергії з понеділока збільшилося, що пов'язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності.

Раніше керівництво "Укренерго" вирішило скасувати "день без обмежень" споживання електроенергії в Полтавській та Івано-Франківській областях.