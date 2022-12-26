Дефіцит в енергосистемі залишається суттєвим. В п'яти областях застосовані аварійні відключення

Дефіцит в енергосистемі України станом на 26 грудня залишається суттєвим. Через перевищення лімітів споживання в п'яти областях застосовані аварійні відключення. Про це повідомляє прес-служба “Укренерго”.

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"Станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим. Також наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання. Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у м. Києві", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, на об’єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи. Через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу.

"Укренерго", генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні.

Нагадаємо, що напередодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, вирішила, що проведе позапланові перевірки 12 операторів систем розподілу, на які надійшло найбільше скарг від клієнтів.

До цього Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу (обленерго) зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії. Тоді серед "злісних" порушників були і ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі".