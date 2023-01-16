Дефіцит в енергосистемі зріс, у кількох областях аварійні відключення - "Укренерго"

Дефіцит в енергосистемі 16 січня суттєво зріс через зменшення виробництва електроенергії внаслідок ракетних обстрілів електростанцій та збільшення споживання. У кількох областях ввели аварійні відключення.

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Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п’яти областях України. Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, також ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах.

Нагадаємо, армія РФ 14 січня під час масованого ракетного удару по Україні влучила в енергетичні об'єкти в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що після російської атаки по об'єктам електроенергетики України виник значний дефіцит генерації в енергосистемі. Тому в регіонах будуть застосовувати екстрені відключення світла.

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