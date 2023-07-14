Дефіциту електрики немає, проте негода залишила без світла частину споживачів у 6 областях - Міненерго

Станом на 14 липня через негоду та викликані нею технологічні порушення знеструмлено 140 населених пунктів у 6 областях України. Водночас з планового ремонту вивели енергоблок теплової генерації, який додасть в електромережу 240 МВт потужності.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Як зазначається, через негоду найбільше знеструмлено населених пунктів у Київській області. Також без світла залишилася частина абонентів у Полтавській, Львівській, Чернігівській, Одеській та Чернівецькій областях.

Крім того, ворог не припиняє терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Харківській областях. Також внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій та Херсонській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Внаслідок нічної атаки ворога на котельні ТЕЦ вибуховою хвилею було вибито вікна, персонал не постраждав, обладнання пошкоджено не було.

"Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної – триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає", - запевнили у Міненерго.

Нагадаємо, "Укренерго" просить громадян економити електроенергію у вечірній період, оскільки через спеку зростає навантаження на енергосистему.