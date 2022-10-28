Держкомпанія "Укренерго" найняла скандального лобіста, який з'їздив у відрядження за 1 млн гривень – ЗМІ

Журналіст-розслідувач Денис Безлюдько повідомив, що голова правління Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" Володимир Кудрицький користується послугами лобіста Вадима Гламаздіна, який раніше був звільнений зі скандалом з НАК "Нафтогаз Україна". Все те, що робив Гламаздін і Ко для Андрія Коболєва в США та Україні, він тепер робить для Кудрицького. Про це журналіст розповів в своєму блозі.

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Американському істеблішменту вже розсилаються публікації про непересічну ефективність цього менеджера. І знову за рахунок коштів державної компанії. Замість НАК "Нафтогаз України" сьогодні це НЕК "Укренерго". Вартість такого лобізму незабаром побачимо у звітах про закордонні відрядження співробітників компанії та у щорічному звіті FARA, де і буде оприлюднена відповідна фінансова інформація.

Минулого тижня було оприлюднено дані щодо закордонного відрядження експерта з інтеграції в ENTSO-Е офісу з питань взаємодії з центральними органами влади НЕК "Укренерго" Вадима Гламаздіна. У період з 10 вересня по 3 жовтня 2022 року він побував у Варшаві, Брюсселі та Вашингтоні. Вартість "відрядження" склала 981 тис. гривень. Його оплатила державна НЕК "Укренерго".

Проживав Вадим Гламаздін лише в розкішних 5-зіркових готелях. Наприклад, вартість його готелю у Варшаві склала 49,7 тис. гривень на добу. У Вашингтоні він витратив на кімнату в готелі 41 тис. гривень на добу. Переліт "експерта" у бізнес-класі коштував державі 232,5 тис. гривень. На трансфер (таксі, оренду автомобіля) їм було витрачено 79 тис. гривень, а на добові – 36 тис. гривень.

При цьому з 3 тижнів поїздки 2 тижні він провів у Вашингтоні, займаючись лобістською діяльністю на користь свого нового шефа – голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. "Досвід" такої діяльності Вадим Гламаздін отримав в період 2017–2021 років, працюючи уповноваженим по роботі з органами державної влади НАК "Нафтогаз України" та радником голови правління цього підприємства.

Гламаздін є членом команди, яка протягом 2017-2021 років займалась піаром колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва в США. З реєстрів FARA (Foreign Agents Registration Act), які веде Мін'юст США, відомо, що за ці послуги НАК "Нафтогаз України" безпосередньо, а також через своїх проксі - громадську організацію Федерація роботодавців нафтогазової галузі та її київський осередок - сплатили близько 3,3 млн доларів США американській компанії Yorktown Solutions.

Як зазначив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, Гламаздін і Ко більше займалися збереженням Коболєва у кріслі, ніж боротьбою проти "Північного потоку–2". "При цьому вони це робили через американських лобістів, через піар в Україні – за гроші "Нафтогазу", тобто за державні гроші", - підкреслив експерт.

За словами Омельченка, часто захист Коболєва полягав в атаках на уряд. "Уряд атакували за кошти компанії, єдиним акціонером якої є уряд. Кампанія проти уряду на захист Коболєва зашкодила інтересам України", – написав Омельченко.

Про цю абсурдну ситуацію 21 травня 2021 року згадав навіть президент України Володимир Зеленській, відповідаючи на запитання щодо наслідків та інформаційного шуму навколо звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

"Закриються офіси, які фінансувались для лобіювання НАК "Нафтогаз", приватні. Закриються засоби масової інформації та їх представники, які є за кордоном для лобізму тих чи інших людей, керівництва НАК "Нафтогаз". Там великі гроші. І це платите не ви, не я, а всі громадяни України. Це серйозна проблема", - заявив президент.

Маючи на увазі активну лобістську діяльність Вадима Гламаздіна проти уряду України та його публікації, Зеленський також сказав: "Вчора чи позавчора виходить стаття людей, які працюють за гроші НАК "Нафтогаз", які підривають енергетичну безпеку України. Коли вони пишуть, що потенційне зняття санкцій США з "Північного потоку-2" пов’язане з тим, що "вбили" керівництво НАК "Нафтогаз". Людина навіть не сумнівається, яка пише цей пост. І ми точно знаємо, що він працює одним з лобістів НАК "Нафтогаз", він навіть керівник цього офісу у США".