ДТЭК Энерго планирует в 2022 году инвестировать в предприятия 7,2 млрд грн — самую крупную сумму за три года

Инвестиции ДТЭК Энерго в ремонтную кампанию на ТЭС, в развитие добычи угля на шахтах и машиностроение должны составить 7,2 млрд грн. Это самый большой объем вложений компании за последние три года, сообщает пресс-служба компании.

В угольные предприятия ДТЭК Энерго инвестиции составят 4 млрд грн. Они пойдут на подготовку новых капитальных горных выработок, закупку шахтного оборудования, развитие и поддержку подземной транспортной цепи, повышение эффективности производства.

Компания начинает большую ремонтную кампанию на ТЭС, которая должна повысить надежность и стабильность поставок электроэнергии. Затраты составят более 2,8 млрд грн. При подготовке к следующему отопительному сезону запланировано провести 32 плановых ремонта энергоблоков станций.

ДТЭК Энерго также инвестирует 361 млн грн в машиностроительные активы – предприятия Corum Group.

"Компания продолжает активно вкладывать в ремонтные работы и делает все необходимое, чтобы обеспечить светом и теплом дома украинцев. А увеличение инвестиций в угледобывающие и машиностроительные предприятия позволяет рассчитывать на наращивание собственной добычи в этом году до 17,5 млн тонн", — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

При этом незапланированный ремонт потребуется на Луганской ТЭС, которая входит в состав ДТЭК Энерго, — 21 февраля ее обстреляли боевики "ЛНР".

В компании ДТЭК большое внимание уделяют также подготовке кадров: в ДТЭК Сети в 2018 году началось внедрение дуального образования. К весне 2019 года компания заключила три сторонних договора. В новую волну 2021 года ДТЭК Сети привлекли студентов энергетических специальностей из 23 украинских вузов.