ДТЕК оскаржить в суді рішення про штрафи для обленерго за порушення графіків відключень

Компанія ДТЕК оскаржить в суді рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про штрафи для обленерго за порушення графіків відключень.

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Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Там наголошують, що з першого дня війни енергетики роблять все можливе, аби в оселях українців було світло

"Жодна країна в світі не стикалася з настільки масовими терористичними атаками по енергетичній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

В компанії підкреслили, що енергетики ДТЕК та інших енергетичних компаній роблять все можливе для рівномірного і справедливого розподілу дефіциту потужності між всіма споживачами.

"Українські енергетики сьогодні тримають свій фронт великою ціною. І ми будемо робити це надалі - щодня, до самої перемоги. Саме тому компанія не згодна з рішенням НКРЕКП та оскаржить його в суді", - зауважують в ДТЕК.

В компанії додали, що докладуть всіх зусиль, щоб "захистити чесне ім’я своїх працівників і всіх тих, хто сьогодні тримає енергетичний фронт".

Зазначимо, 24 січня НКРЕКП ухвалила рішення накласти на на ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Одеські електромережі штраф у розмірі 85 тис. грн. за недотримання справедливих графіків відключень.

Раніше НКРЕКП виявила недотримання графіків відключень електропостачання споживачам з боку трьох операторів систем розподілу та застосувала до них штрафи.

Нагадаємо, що раніше у ДТЕК спростували інформацію, що вона нібито відключає будинки від електроенергії за скаргами сусідів, у яких світло відключили до цього.