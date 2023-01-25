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- Енергетика
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ДТЕК оскаржить в суді рішення про штрафи для обленерго за порушення графіків відключень
Компанія ДТЕК оскаржить в суді рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про штрафи для обленерго за порушення графіків відключень.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Там наголошують, що з першого дня війни енергетики роблять все можливе, аби в оселях українців було світло
"Жодна країна в світі не стикалася з настільки масовими терористичними атаками по енергетичній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В компанії підкреслили, що енергетики ДТЕК та інших енергетичних компаній роблять все можливе для рівномірного і справедливого розподілу дефіциту потужності між всіма споживачами.
"Українські енергетики сьогодні тримають свій фронт великою ціною. І ми будемо робити це надалі - щодня, до самої перемоги. Саме тому компанія не згодна з рішенням НКРЕКП та оскаржить його в суді", - зауважують в ДТЕК.
В компанії додали, що докладуть всіх зусиль, щоб "захистити чесне ім’я своїх працівників і всіх тих, хто сьогодні тримає енергетичний фронт".
Зазначимо, 24 січня НКРЕКП ухвалила рішення накласти на на ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Одеські електромережі штраф у розмірі 85 тис. грн. за недотримання справедливих графіків відключень.
Раніше НКРЕКП виявила недотримання графіків відключень електропостачання споживачам з боку трьох операторів систем розподілу та застосувала до них штрафи.
Нагадаємо, що раніше у ДТЕК спростували інформацію, що вона нібито відключає будинки від електроенергії за скаргами сусідів, у яких світло відключили до цього.