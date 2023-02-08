Ексчиновника "Енергоатому" підозрюють у махінаціях з продажем електроенергії

Колишній посадовець національної енергогенерувальної компанії "Енергоатом" підозрюється у заподіянні державному підприємству збитків на майже 94 мільйони гривень.

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Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"7 лютого 2023 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому генеральному директору відокремленого підрозділу "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом". Йому інкриміновано зловживання службовим становищем, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний сьогодні займає керівну посаду в одній з філій "Укрзалізниці".

Слідством встановлено, що у вересні 2020 року посадовець "Енергоатому" забезпечив переможцю аукціону з продажу електричної енергії реалізацію всього обсягу електроенергії за зниженою вартістю - 1 120 грн за 1 МВт.г., дискримінувавши при цьому інших учасників аукціону, а це понад 30 компаній, які були позбавлені можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною.

"Продаж електричної енергії обсягом 1 465 000 МВт.г. в зазначений спосіб завдав державному підприємству збитки на загальну суму 93,76 млн грн", - підкреслили в САП.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.