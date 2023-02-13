Енергетична безпека. Київ отримав ще дві сонячні електростанції

В якості гуманітарної допомоги у понеділок, 13 лютого, Київ отримав дві унікальні сонячні електростанції від провідного французького виробника фотоелектричних панелей “Roy Group Energy”. Для їх придбання французькі партнери зібрали €250 тис. Ще €50 тис. надала компанія JCI.

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"Одна з автономних електростанцій (25,6 кВт/год.) працюватиме у Консультативно-діагностичному центрі. Інша (на 76,8 кВт/год.) – у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Монтаж електростанцій французькі спеціалісти розпочнуть уже сьогодні", – повідомив київський мер Віталій Кличко.

Нагадаємо, споживання електроенергії в Україні на початку цього робочого тижня поступово зростає, проте дефіциту в енергосистемі немає. Графіки погодинних відключень діють лише в Одесі. Відсутність дефіциту пояснюється тим, що після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на декількох теплових електростанціях, зросло виробництво е/е в системі, яке повною мірою покриває споживання.

Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини.