Енергетики відновили лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС

НЕК "Укренерго" опівдні 22 травня відновила лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. Станція успішно перейшла на живлення від української енергосистеми.

Про це в Facebook повідомила пресслужба "Укренерго".

Внаслідок ранкового російського обстрілу було пошкоджено високовольтну лінію ЗАЕС, через що станція втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів. Це сталося всьоме з моменту окупації ЗАЕС. Такими діями росіяни створюють ядерну та радіаційну небезпеку у зоні АЕС.

Також внаслідок атаки росіян пошкоджені мережі обленерго на Дніпропетровщині, живлення відновлюється. Енергетики розповіли, що в Дніпровському регіоні були пошкоджені високовольтні лінії 330-750 кВ. Через було відключено одну з потужних електростанцій у регіоні, а також низки підстанцій "Укренерго" та обленерго. Це, зокрема, призвело до знеструмлення споживачів у Запоріжжі.

Незважаючи на події, триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу. Імпорт в Україну 22 травня відсутній.

Водночас для збереження балансу в вечірні години "Укренерго" закликає ощадливо споживати електроенергію. Компанія просить споживачів перенести використання електроенергії з вечірніх годин (19:00 до 22:00) на ранок, день, або ніч.

Нагадаємо, що МАГАТЕ планує запропонувати новий план для захисту Запорізької АЕС. Він менш амбітний, ніж початкові спроби Гроссі створити повноцінну захисну зону навколо АЕС, але експерти з атомної енергетики вважають, що він може покращити нестабільну ситуацію.