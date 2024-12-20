"Енергоатом" будує Центр прийняття рішень: навіщо він потрібен

19 грудня керівництво НАЕК "Енергоатом" на чолі з Петром Котіним презентувало проєкт сучасного Центру, який об'єднає в собі кілька перспективних програм розвитку компанії.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Зазначається, що будівлю буде розміщено поблизу Києва, а в офісі працюватиме близько 750 фахівців.

Центр включатиме:

адміністрацію виробництва: спільний проєктний офіс з Holtec щодо будівництва заводу з виробництва компонентів малих модульних реакторів (ММР) та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП);

резервний кризовий центр Компанії;

захисні споруди;

дата-центр.

" Цей офіс допоможе координувати наші проєкти і вже за два роки ми плануємо його запустити. А саме виробництво планується збудувати та ввести в експлуатацію за підтримки компанії Holtec у 2029 році", – заявив Петро Котін.

Він додав, що Holtec зміцнює партнерство з "Енергоатомом", а також допомагає Україні протистояти російським наративам у світовій ядерній енергетиці.

З будівництва вже встиг покепкувати народний депутат Ярослав Железняк, який постійно критикує керівництво "Енергоатому".

"Енергоатом оголосив що починає будівництво…. «Центру прийняття рішень». Не шуткую, так і назвали. Нові блоки їм не дали будувати (будівництво блоків Хмельницької АЕС - ред.), тому будуть будувати до 2029 року офіс на 750 співробітників", - написав він.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення "Енергоатом" повністю замістив товари російського походження власним виробництвом, або поставками з країн-партнерів.

Так, на одному з відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" до роботи готуються виробничі лінії, на яких виготовлятимуть унікальні специфічні запчастини, необхідні для роботи енергоблоків. Раніше вони постачались виключно з Росії.

Також філія АТ "НАЕК "Енергоатом" ВП "Атоменергомаш" розгорнула виробництво елементів локалізуючих систем безпеки для вітчизняних АЕС.

Додамо, що після того, як Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним його постачальником стала американська компанія Westinghouse.