"Энергоатом" впервые в истории запустил все 15 энергоблоков АЭС

НАЭК "Энергоатом" 30 января подключил к энергосистеме четвертый энергоблок Ровенской АЭС. Таким образом, впервые за всю историю атомной энергетики Украины "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Сегодня, 30 января 2022 года, в 05:45 энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения среднего планового предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности", - говорится в сообщении.

Таким образом, впервые за всю историю атомной энергетики Украины НАЭК "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно.

Ранее, с декабря 2021 года, компания работала 14 энергоблоками из 15, обеспечивая стабильное прохождение осенне-зимнего периода.

Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование работает в заданном режиме.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков (13 из них с реакторами ВВЭР-1000), оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Компания также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

Напомним, Украина планирует сотрудничать с французской компанией Electricite de France SA (EDF) при строительстве новых блоков атомных электростанций (АЭС).