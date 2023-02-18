Енергосистема повертається до нормальної роботи після превентивних відключень

Диспетчерський центр "Укренерго" 18 лютого під час ранкової ракетної атаки росіян застосовував превентивні відключення, проте наразі енергосистема повертається до нормальної роботи.

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Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Споживання значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня. Дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується", - йдеться у повідомленні.

Після ранкової атаки електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі. Імпорт електроенергії зі Словаччини 18 лютого незначний, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень.

Графіки погодинних відключень світла застосовуються лише в Одесі через значні пошкодження енергетичної інфраструктури.

В Україні зранку 18 лютого у низці областей була оголошена повітряна тривога. Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовувалися екстрені відключення світла.