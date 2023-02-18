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Енергосистема повертається до нормальної роботи після превентивних відключень
Диспетчерський центр "Укренерго" 18 лютого під час ранкової ракетної атаки росіян застосовував превентивні відключення, проте наразі енергосистема повертається до нормальної роботи.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
"Споживання значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня. Дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується", - йдеться у повідомленні.
Після ранкової атаки електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі. Імпорт електроенергії зі Словаччини 18 лютого незначний, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень.
Графіки погодинних відключень світла застосовуються лише в Одесі через значні пошкодження енергетичної інфраструктури.
В Україні зранку 18 лютого у низці областей була оголошена повітряна тривога. Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовувалися екстрені відключення світла.