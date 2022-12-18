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Енергосистема України поки не може прийняти весь обсяг електрики з АЕС - "Енергоатом"
Усі дев'ять енергоблоків АЕС в Україні станом на 18 грудня працюють, проте роботу кількох з них обмежують через неготовність енергосистеми прийняти від них всю вироблену енергію.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
"Сумарну потужність двох блоків обмежують більш ніж на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від них весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури ще не відновили після обстрілів 16 грудня", - йдеться в повідомленні.
В "Енергоатомі" очікують поновлення цієї інфраструктури для можливості якомога швидшої видачі повної наявної потужності з АЕС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, НЕК "Укренерго" 17 грудня повідомила, що енергосистема України продовжує відновлюватися після ракетної атаки російських окупантів 16 грудня, блоки українських АЕС набирають потужність.