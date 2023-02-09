"Епіцентр" має намір відкрити мережу АЗК. Комплексів буде більше, ніж у ОККО і WOG разом взятих

Компанія "Епіцентр" планує запустити власну мережу АЗК, яка буде налічувати найбільшу кількість комплексів в Україні, у порівнянні з іншими учасниками ринку.

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Про це повідомила директорка з реклами та маркетингу мережі "Епіцентр" Ірина Шинкаренко в інтерв'ю mmr.ua.

Особливість в тому, що АЗК "Епіцентру" будуть комбінованими: будуть як станції для заправки нафтопродуктами, так і електроенергією. Тобто водії зможуть заправити і електромобіль, і авто з бензиновим двигуном.

На першому етапі компанія відкриє до 100 АЗК, далі планується розширити мережу до 1000 АЗК.

"Зараз наші колеги з відділу "Автомол" працюють над розвитком мережі АЗК з центрами електрозарядних станцій. Таких комплексів планується на початковому етапі 100, із подальшим збільшенням до 1000. Також у планах компанії розвиток суміжних із ритейлом напрямків — логістики, інтернет-торгівлі. Планує Епіцентр і розвивати виробничу сферу створенням індустріальних парків", — розповіла Шинкаренко.

Зауважимо, що наразі в Україні найбільшу кількість АЗК має мережа "Укранафта" — 448,на другому місці — ОККО, яка нараховує 420 АЗК, на третьому — WOG (394).

Нагадаємо, в восени 2022 року в Україні з'явилася ще одна мережа АЗС — U.GO, яка належить НАК "Нафтогаз". Її запустили на основі арештованої мережі Glusco. За останні даними, "Нафтогаз" вже відкрив 46 своїх АЗС.

Джерело фото: ua.depositphotos.com