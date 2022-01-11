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ЕС запретит слияние судостроительных компаний Daewoo и Hyundai из-за энергокризиса – FT
Евросоюз готовится заблокировать слияние двух крупнейших в мире судостроителей Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Hyundai Heavy Industries. Дело в том, что эти две компании доминируют на рынке перевозчиков сжиженного природного газа (СПГ), что вызывает беспокойство у Брюсселя на фоне роста цен на энергоносители в Европе.
Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Известно, что слияние между Daewoo Shipbuilding и Hyundai остановят, назвав его антиконкурентным.
В действительности решение примут в связи с резким ростом цен на энергоносители в Европе этой зимой, а также из-за того, что стоимость перевозки СПГ в Азии выросла до рекордного уровня в более чем 300 тысяч долларов в день из-за растущего мирового спроса.
Как раз южнокорейские Daewoo и Hyundai доминируют на рынке судов, перевозящих сверхохлажденный СПГ. По данным Еврокомиссии, южнокорейские судостроители обеспечивают около 30% мирового спроса на грузовые суда.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Один представитель ЕС считает, что блокирование слияния поможет защитить европейских потребителей от роста цен на СПГ.
Отметим, слияние уже одобрили регулирующие органы Сингапура, Китая и Казахстана, но для завершения сделки требуется одобрение ЕС, Японии и Южной Кореи. В Hyundai Heavy заявила, что ЕС должен безоговорочно одобрить слияние.
"Невозможно оценить доминирование на рынке только по доле компании на рынке судостроения, а структура рынка такова, что не дает возможности его монополизировать", — заявили в компании.
В Daewoo Shipbuilding отказались от комментариев, уточнили в FT.
Евросоюз всячески пытается улучшить ситуацию с затяжным энергокризисом. Накануне Европейская комиссия направила государствам-членам Европейского Союза проект решения, в соответствии с которым атомная энергетика может быть признана экологически безопасной в ЕС.