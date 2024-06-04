Естонія передає Україні енергоблок, який може забезпечити світлом 150 тисяч українців

Естонія передає Україні енергоблок, який забезпечуватиме електроенергією близько 150 тисяч українців.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з естонським колегою Маргусом Цахкною, передає Інтерфакс-Україна.

"Я особливо дякую Маргусу, уряду Естонії та всім естонцям за підтримку відновлення України практичними кроками вже сьогодні. Йдеться про об'єкти інфраструктури в Житомирській області, а також критично важливу допомогу енергосистемі. Естонія передає Україні енергоблок, який забезпечить електроенергією приблизно 150 тисяч українців", - зауважив Кулеба.

Ситуація в енергосистемі погіршиться

Енергетики попереджають, що починаючи з другої декади червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, порівняно з останніми днями травня.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, така ситуація буде спричинена трьома факторами:

виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій,

наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня,

прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох останніх днів, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі", - заявив Кудрицький.

Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України - це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Наразі сума внесків до Фонду підтримки енергетики (анонсованих та вже перерахованих) зросла до понад 438 мільйонів євро.

За словами міністра енергетики України, кошти надходили, зокрема, від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Австрії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.