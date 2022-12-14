Франція передасть обладнання для ремонту енергосистеми України

Франція надасть Україні обладнання для відновлення енергетичного сектору на суму 415 мільйонів євро.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Через постійні російські атаки наші потреби зростають щотижня. В пріоритеті – високовольтне обладнання, але є потреба й в іншій техніці та запчастинах для проведення ремонту мереж. Підтримка обладнанням на суму 415 млн євро, яке Франція надасть Україні, значною мірою допоможе відновленню українського енергосектору", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він нагадав, що внаслідок російських атак постраждало близько 50% енергетичної інфраструктури України.

Міністр також зазначив, що наразі існує потреба у газотурбінних і газопоршневих енергоблоках, які допоможуть забезпечити стабільну роботу енергосистеми.

Нагадаємо, Сполучені Штати відправили Україні першу частину енергетичної допомоги з обладнанням на суму близько 13 мільйонів доларів.

Джерело фото: Depositphotos