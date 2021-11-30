"Газовый "Абибас": за год создали сразу три "клона" компаний из орбиты "Нафтогаза Украины"

"Нафтогаз" пожаловался Национальной комиссии осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг на уже третьего двойника за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Нефтегаз обратился в НКРЭКУ с жалобой на компанию-клона ООО "ГПК "Нафтогаз", которая подала документы на получение лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по снабжению природным газом. Регулятор планирует рассмотреть данный вопрос 1 декабря", — сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, группа "Нафтогаз" считает, что представленные документы ООО "ГПК "Нафтогаз" не отвечают требованиям к осуществлению лицензиатом поставки природного газа и нарушению конкуренции на рынках в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"Речь идет о неправомерном использовании компанией-клоном коммерческого (фирменного использования) наименования "Нафтогаз" и зарегистрированной торговой марки. Кроме того, данная компания создана всего 2 месяца назад и имеет очень низкий размер уставного капитала", — сообщает пресс-служба.

При этом в сообщении сказано, что совокупность таких признаков дает основания сомневаться в возможности выполнения взятых на себя обязанностей по поставке природного газа потребителям, особенно в разгар отопительного сезона.

Уставной капитал ООО "ГПК "Нафтогаз" 500 гривен, создатель компании Владимир Гурлов, который также значится руководителем нескольких десятков предприятий среди которых есть и газовые.

На своем веб-сайте ООО "ГПК "Нафтогаз" предлагает природный газ по цене 7,4 грн за кубический метр. При этом категория потребителей не указана.

В пресс-службе отметили, что данный случай уже третий за этот год. Так, в июне по иску дочерней компании Нафтогаза "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг" к ООО "Нафтогаз трейдинг"(название которой отличалось от дочерней компании НАКа всего одной буквой) суд запретил последней использовать словосочетание "Нафтогаз трейдинг" в своем названии.

Кроме того, в апреле "Нафтогаз" жаловался в Антимонопольный комитет на компанию ООО "Нафтогаз снабжение", которая была зарегистрирована в 2020 году и работала в Кременце Тернопольской области.

Напомним, из-за высоких цен на европейских хабах и Украинской энергетической бирже, а также доступу к дешевому ресурсу собственной добычи в настоящее время "Нафтогаз" является главным поставщиком газа для нужд населения, предприятий теплокоммунэнерго, а также бюджетных и религиозных организаций.

Ранее были известны случаи, когда известные бренды одежды подделывали меняя одну или несколько букв в названии оригинального бренда.