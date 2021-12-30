Газовый кризис: Европа отобрала из хранилищ 45% объемов газа, закачанного в 2021 году

По состоянию на 28 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже 21,6 млрд кубометров, или более 45% от объема газа, закачанного в 2021 году. Об этом заявил российский "Газпром", ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.

Причем к такой ситуации привело именно снижение поставок газа в страны ЕС российской компанией. В результате Европа вынуждена устанавливать рекорды по отбору газа из хранилищ.

Этот показатель уже достигал 762 миллионов кубометров в сутки. Также устанавливался новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 года.

"Отметим, что в период с 21 по 25 декабря ежесуточно фиксировались рекорды отбора газа из ПХГ Европы на эти даты за многолетнюю историю наблюдений", — комментируют ситуацию в "Газпроме".

При этом не сообщается, собирается ли компания как-то влиять на изменение сложившегося положения.

"В Европе запасы газа в хранилищах выше сезонной нормы только в Польше, Португалии, Швеции и Великобритании. В остальных — меньше пятилетнего среднего показателя", — заявил российский эксперт Михаил Крутихин на основе инфографики BFY.

При этом РФ продолжает добиваться скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2". Глава российского монополиста "Газпром" Алексей Миллер заявил, что теперь газопровод полностью готов к эксплуатации. Уже завершилась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток-2". По словам Путина, как только "Северный поток-2" введут в эксплуатацию, цены на газ в Европе начнут снижаться.

В декабре 2021 года цены на газ на европейских рынках достигли новых рекордов. 21 декабря стоимость ресурса на бирже ICE Futures достигла нового исторического рекорда — 187,47 евро за МВт·ч, то есть $2272 доллара за тысячу кубометров. Украинские лидеры считают, что именно манипуляции с уменьшением поставок газа в Европу привели к скачкам цен. В то же время в России отрицают эту версию, но считают, что запуск "СП-2" улучшит ситуацию.