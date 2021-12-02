Город Смела выиграл суд и не будет платить "Нафтогазу" 62 млн грн

Город Смела в Черкасской области выиграл суд на 62 млн гривен, которые он якобы задолжал НАК "Нафтогаз Украины" по договорам на поставку газа жителям города.

Об этом сообщает Смелянский городской совет.

"Смела освободилась от удавки многомиллионных долгов перед "Нафтогазом"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Верховный Суд Украины поддержал решение первой и апелляционной инстанций и принял сторону городского совета. Теперь Смелянский городской совет не будет платить 62 млн грн долга.

"Деньги, которые город платил "Нафтогазу" в предыдущие годы, уже возвращены предприятию. Теперь и возвращенные, и отсуженные миллионы мы сможем использовать для развития Смелы", – отметил городской голова Смелы Сергей Ананко.

Напомним, Смела начала накапливать газовые долги еще в 2018 году, когда обанкротилась компания "Смела Энергоинвест". Долги компании пришлось платить из городского бюджета. Ежемесячно город перечислял "Нафтогазу" 1,034 млн грн на погашение долга.

С 2018 года по февраль 2021 года власти Смелы уже заплатили 28 млн грн. "Нафтогаз" засчитал 20 млн грн в счет текущего долга, а 8 млн грн вернул на счет "Смелатеплокоммунэнерго".

Напомним, в связи с резким ростом биржевых цен на газ в Украине под угрозой оказалось нормальное прохождение отопительного сезона. Для того, чтобы попытаться преодолеть эту проблему, Кабмин подписал с местными властями меморандум, по которому местные власти не будут повышать цены на тепло, а Кабмин поддержит общины трансфертами. Кроме того, были установлены твердые цены на газ для населения и бюджетных организаций.

Однако представители теплокоммунэнерго по всей стране заявляют, что меморандум нарушается: газ по сниженным ценам купить невозможно.

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