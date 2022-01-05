Государственные "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго" продадут "Энергоатому" 100% долей в своих электропоставляющих компаниях

На внеочередном собрании акционеров государственных операторов систем распределения (ОСР) 29 декабря 2021 года приняли решение продать энергосбыты “Энергоатому” за 105,2 млн гривен и 69,8 млн гривен. Об этом передает “Интерфакс-Украина”.

Такое решение компании приняли во исполнение ч.2 ст.47 закона "О рынке электрической энергии", согласно которому оператору системы распределения запрещается иметь в собственности или в управлении доли в уставном капитале субъекта хозяйствования, осуществляющего деятельность по производству и/или передаче и/или поставке электрической энергии.

Согласно предыдущему решению наблюдательного совета "Николаевоблэнерго" от 24 марта 2021 года была утверждена рыночная (справедливая) стоимость доли общества размером 100% в уставном капитале ООО "Николаевская электроснабжающая компания", определенная ООО "КГ "Аналитик-Капитал", на сумму 105,166 млн гривен.

Таким образом, рыночная стоимость доли "Хмельницкоблэнерго" в уставном капитале ООО "Хмельницкэнергосбыт", определенная субъектом оценочной деятельности, была утверждена решением собрания акционеров общества от 29 декабря в размере 69,787 млн гривен.

При этом негосударственные миноритарные акционеры "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго" проголосовали на собраниях акционеров 29 декабря против продажи "Энергоатому" электропоставляющих компаний, принадлежащих своим ОСР.

Напомним, что ФГИ выставил на продажу ПАО "Херсонский завод "Судмаш" по стартовой цене 67,2 млн гривен.