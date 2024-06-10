Графіки повертаються: з якої години 10 червня вимикатимуть світло

В усіх регіонах України в понеділок, 10 червня, із 16:00 до 22:00 обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для промислових і побутових споживачів.

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Про це повідомляє НЕК "Укренерго"

Зазначається, що через зростання споживання у період з 16:00 до 22:00 години 10 червня діятимуть графіки відключень електроенергії.

"10 червня по всій території України обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ДТЕК уточнили, що графіки будуть застосовуватись для Києва, Київської, Донецької, Одеської, Дніпропетровської областей.

Зауважимо, в Україні запрацював ще один блок на одній з АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.

Тому 9 червня, відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів не застосовувалися.

Додамо, 8 червня в тестовому режимі ввели новий порядок застосування графіків погодинних відключень світла. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.

Перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко наголосив, що Кабмін, Міністерство енергетики та Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.

Київ був без світла по сім годин поспіль

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, чому тривалість відключень світла відрізняється по областях України.

За його словами, тривалість відключень напряму залежить від специфіки кожної окремої області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Головне завдання при складанні графіків віялових відключень – врахувати ці регіональні особливості.

У Києві частіше, ніж в інших областях України, запроваджують відключення світла через велику кількість критичної інфраструктури. У столиці електроенергії немає іноді по сім годин поспіль.