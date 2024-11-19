Графіки відключення електроенергії оновлюватимуть щодня: коли не буде світла 19 листопада

У вівторок, 19 листопада, у низці регіонів України діятимуть графіки вимкнення електроенергії - вони будуть активними з 06:00 до 23:00.

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Про це повідомляє "Укренерго".

Коли не буде світла

За даними компанії, час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

06:00 - 07:00 – одна черга відключень,

07:00 – 09:00 – дві черги відключень,

09:00 – 14:00 – одна черга відключень,

14:00 – 18:00 – дві черги відключень,

18:00 – 23:00 – одна черга відключень.

В "Укренерго" підкреслили, що обмеження тимчасові через пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Енергетики запевняють, що працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

ДТЕК щодня оновлюватиме графіки відключень

Група ДТЕК адаптує графіки відключень до щоденних змін в енергосистемі та оновлюватиме інформацію про них щодня, повідомляє пресслужба компанії.

Графік складатиметься з двох зон: світла – електрика є. Темна зона – світло відсутнє.

“Графік відключень ми будемо публікувати щодня. Це дозволить більш точно планувати свій час на день”, - зауважили у компанії.

Уточнюється, що старі графіки зі світло-сірими зонами залишаться на сайті оператора системи розподілу і ними теж можна користуватися.

Прогнози щодо відключень електроенергії

Цьогорічна зима може стати однією з найважчих за попередні три роки. Тому в "Укренерго" готуються до кількох можливих сценаріїв, найгірший з яких - це продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", - констатував виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт.