Графіки відключення світла 17 червня діятимуть з самого ранку, - "Укренерго"

17 червня всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень з 08:00 до 24:00.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба компанії "Укренерго".

Крім того зазначається, що з 11:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години.

Причиною більш жорстких відключень у компанії називаються прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня.

При цьому живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Ситуація в енергетиці буде ще гіршою

Згідно з повідомленням голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, у наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні. З 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби.

Він наголосив, що відключень електроенергії не вдасться уникнути через прогнозоване зростання споживання у зв'язку зі спекою, а також виведення чергового енергоблоку АЕС у ремонт.

"Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими", - заявив голова "Укренерго" в ефірі "Суспільного".

За його словами, на тривалість відключень і на величину дефіциту впливають три фактори: ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку, величини імпорту, і погода, яка впливає на споживання.

Які перспективи відновлення?

В "Укренерго" сподіваються, що вдасться відновити хоча б частину енергетичного обладнання, яке було пошкоджене, до початку зимового сезону.

Але Україні необхідні додаткові засоби протиповітряної оборони, тому що росіяни не припиняють атакувати енергетичну інфраструктуру.

Зауважимо, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону. Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюватимуть на максимумі та нарощуватимуть коефіцієнт використання встановленої потужності.

Також повідомлялося, що енергетики допускають ситуації, коли взимку у домівках українців буде світло лише п'ять-шість годин на день, але все буде залежати від обставин.