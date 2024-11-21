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Категорія
Енергетика
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Імпорт електроенергії: Міненерго працює над додатковими моделями постачання

Міністерство енергетики вивчає додаткові варіанти стимулювання імпорту
Міненерго працює над питанням доступності електоенергії

Міністерство енергетики вивчає додаткові варіанти стимулювання імпорту електроенергії, основними факторами при цьому є доступність енергії та можливість перетину в необхідні години. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, інформує Укрінформ.

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Зазнчається, що Міненерго тісно співпрацює з головними імпортерами та промисловими підприємствами, щоб оперативно реагувати на їхні потреби.

"Важливо визначити, яка модель є найбільш економічно обґрунтованою та сприятиме ефективному імпорту енергії", - зазначає Колісник.

Так, окрім виключення підприємств з графіків відключень електрики, що наразі є основним стимулом, міністерство також аналізує питання доступності електричної енергії.

Серед ключових факторів:

·         ціна електроенергії;

·         можливість перетину в оптимальні години.

Також міністерство розглядає системну модель ринку, зокрема прайс-кепи та інші економічні чинники.

Нагадаємо, що згідно з підсумками імпорту електроенергії за 9 місяців 2024 року, визначено п'ятірку лідерів серед країн-імпортерів. Цей рейтинг відображає країни, які забезпечили найбільший обсяг постачання електричної енергії на територію України. 

Автор:
Ольга Опенько