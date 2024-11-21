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Імпорт електроенергії: Міненерго працює над додатковими моделями постачання
Міністерство енергетики вивчає додаткові варіанти стимулювання імпорту електроенергії, основними факторами при цьому є доступність енергії та можливість перетину в необхідні години. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, інформує Укрінформ.
Зазнчається, що Міненерго тісно співпрацює з головними імпортерами та промисловими підприємствами, щоб оперативно реагувати на їхні потреби.
"Важливо визначити, яка модель є найбільш економічно обґрунтованою та сприятиме ефективному імпорту енергії", - зазначає Колісник.
Так, окрім виключення підприємств з графіків відключень електрики, що наразі є основним стимулом, міністерство також аналізує питання доступності електричної енергії.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Серед ключових факторів:
· ціна електроенергії;
· можливість перетину в оптимальні години.
Також міністерство розглядає системну модель ринку, зокрема прайс-кепи та інші економічні чинники.
Нагадаємо, що згідно з підсумками імпорту електроенергії за 9 місяців 2024 року, визначено п'ятірку лідерів серед країн-імпортерів. Цей рейтинг відображає країни, які забезпечили найбільший обсяг постачання електричної енергії на територію України.