Імпорт електроенергії: Міненерго працює над додатковими моделями постачання

Міністерство енергетики вивчає додаткові варіанти стимулювання імпорту електроенергії, основними факторами при цьому є доступність енергії та можливість перетину в необхідні години. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, інформує Укрінформ.

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Зазнчається, що Міненерго тісно співпрацює з головними імпортерами та промисловими підприємствами, щоб оперативно реагувати на їхні потреби.

"Важливо визначити, яка модель є найбільш економічно обґрунтованою та сприятиме ефективному імпорту енергії", - зазначає Колісник.

Так, окрім виключення підприємств з графіків відключень електрики, що наразі є основним стимулом, міністерство також аналізує питання доступності електричної енергії.

Серед ключових факторів:

· ціна електроенергії;

· можливість перетину в оптимальні години.

Також міністерство розглядає системну модель ринку, зокрема прайс-кепи та інші економічні чинники.

Нагадаємо, що згідно з підсумками імпорту електроенергії за 9 місяців 2024 року, визначено п'ятірку лідерів серед країн-імпортерів. Цей рейтинг відображає країни, які забезпечили найбільший обсяг постачання електричної енергії на територію України.