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Італія підписала газову угоду з Лівією на $ 8 мільярдів
Італійська енергетична компанія Eni та Національна нафтова корпорація Лівії (NOC) у суботу, 28 січня, підписали угоду про видобуток газу на суму 8 мільярдів доларів, спрямовану на збільшення поставок енергії до Європи.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що угоду підписали під час візиту до Тріполі прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні.
Угода передбачає збільшення видобутку газу для внутрішнього ринку Лівії, а також експорту шляхом розробки двох морських газових родовищ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Видобуток почнеться в 2026 році і досягне плато в 750 мільйонів кубічних футів на день.
Проєкт також передбачає будівництво об’єкта з уловлювання та зберігання вуглецю (CCS), що дозволить значно скоротити загальний вуглецевий слід відповідно до стратегії декарбонізації Eni.
"Ця угода дозволить здійснити важливі інвестиції в енергетичний сектор Лівії, сприяючи місцевому розвитку та створенню робочих місць, одночасно зміцнюючи роль Eni як провідного оператора в країні", — сказав виконавчий директор компанії Клаудіо Дескальці.
Голова NOC Фархат Бенгдара сказав, що газова угода розрахована на 25 років і назвав її найважливішою новою інвестицією в енергетичний сектор Лівії за чверть століття.
Через війну в Україні протягом останнього року європейські країни дедалі частіше прагнуть замінити російський газ енергоносіями з Північної Африки та інших країн.
Італія вже взяла на себе провідну роль у постачанні газу з Алжиру, допомогаючи інвестиціями державній енергетичній компанії Sonatrach.
Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Росія вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.