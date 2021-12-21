Из-за похолодания в Украине почти на 5% возросло потребление электроэнергии: как это скажется на энергосистеме

Во вторник, 21 декабря, похолодание привело к увеличению потребления электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины на 1 ГВт — до 22,5 ГВт, сообщает "Интерфакс-Украина".

"При таком потреблении на сегодня мы фактически имеем значительный резерв мощности в энергосистеме, чтобы обеспечить соответствующим объемом электроэнергии", — заявил министр энергетики Герман Галущенко в ходе пресс-конференции.

По его словам, атомная генерация сейчас работает 14 блоками из 15 и обладает резервом около 600 МВт, который может быть быстро включен в работу.

Галущенко также отметил, что запасы угля на складах тепловых электростанций в течение декабря увеличиваются — это связано с наращиванием его импорта морским путем.

В страну с конца ноября уже прибыли шесть суден почти с 400 тысячами тонн энергоугля, а до конца декабря ожидается прибытие еще четырех, на которых будет почти 300 тысяч тонн.

По словам министра энергетики, потребление угля тепловой генерацией в декабре прогнозируется на уровне 1,8 млн тонн, а его поступление — в объеме свыше 2 млн тонн, в том числе 1,55 млн тонн собственной добычи.

Как сообщалось, запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины за 1-20 декабря 2021 года увеличились на 19,9% (на 77,3 тысячи тонн) — до 465,6 тысячи тонн. В том числе за последнюю неделю запасы увеличились на 3,2% (на 14,4 тысячи тонн).

Напомним, Служба безопасности Украины направила в Кабинет министров Украины отчет по обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. В нем говорится о критическом запасе угля.

Но затем по итогам заседания координационного энергетического штаба в Офисе президента премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что ситуация в украинской энергетике является стабильной и контролируемой, угроз для отопительного сезона нет.