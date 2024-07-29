Як досвід європейського ринку електроенергії може бути корисним для України і чому іисокі ціни за кіловат це не завжди погано у своїй колонці розповідає Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації Енергоефективні Міста України.

Німецька енергетика у неділю вчора показувала цінові рекорди і натякала на шлях для України. Вартість енергії на ринку від 10:30 до 17:30 була відʼємною - в середньому десь мінус 13 євроцентів, але в окремі моменти до мінус 65 євроцентів за кіловат-годину.

Цікаво спостерігати, як виглядали обсяги закупівель при цих цінах - як вони зростали при падінні ціни і зупинялися при її рості. За 6 місяців 2024 року в Німеччині введено в експлуатацію 9,3 Гігават сонячних станцій, до кінця року це перевищить обсяг всієї діючої потужності української енергетики. Ці цінові скачки є прямим наслідком диспропорції у розвитку генеруючих, балансуючих та накопичуючих потужностей. Так от що саме з цього приводу я хотів сказати...

Де-факто єдиним засобом проти високих цін на енергію є високі ціни на енергію. І засобом проти низьких цін на енергію є теж низькі ціни. Саме цінові сигнали змушують споживачів і бізнес рухатися і шукати вихід з ситуації. Саме цінові сигнали запускають інвестиційні потоки. Саме цінові сигнали коригують виробництво і споживання та роблять систему стійкішою. Такий рівень відʼємних цін є нішею для нового бізнесу і однозначно запустить бум накопичувальних технологій і потужностей, які вирівняють ці цінові скачки. Чим довше Україна буде адміністративно стримувати цінові сигнали для споживачів, тим меншою буде стійкість системи і тим з гіршої стартової позиції ми будемо починати.