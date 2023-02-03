ЄС розширить для України технічні ліміти на імпорт електроенергії до середини березня

Наразі Україна має технічні ліміти з боку Європи на імпорт 600 мВт вдень та 700 мВт електроенергії вночі. В період лютого-середини березня ліміти збільшать.

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Про це 3 лютого повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"З одного боку, розширити ліміти необхідно, і це буде зроблено, діалог з європейськими партнерами йде. Я абсолютно вірю, що протягом місяця-півтора вони будуть зроблені. Але є інша обставина — ціна на європейську електрику, бо за неї треба сплачувати. Вже є бізнеси, які розуміють, що краще сплатити ринкову європейську ціну, ніж чекати у моря погоди", — резюмував Харченко.

Він додав, що деякі представники бізнесу вже почали замовляти електрику за ринковою ціною. Найближчим часом така тенденція посилиться, впевнений Харченко.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України розраховує на збільшення імпорту електроенергії з Європи, який з початку року вже відбувається у невеликих обсягах.

Міністр економіки України Юлія Свириденко наголосила, що підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії.

Відомо, що за січень ДТЕК імпортував 60 млн кВт-год електроенергії. Компанія планує збільшити закупівлю до 1 млрд кВт-год. на місяць,

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