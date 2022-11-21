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ЄС збільшує закупівлю російських нафтопродуктів перед вступом у силу ембарго
Європейські трейдери поспішають наповнити резервуари російською нафтою до того, як набере чинності заборона Євросоюзу, оскільки альтернативні джерела все ще залишаються обмеженими.
Про це пише Reuters.
Згідно з даними Refinitiv, за наявності кількох безпосередніх економічно ефективних альтернатив дизельне паливо з Росії склало 44% від загального імпорту палива в Європі в листопаді порівняно з 39% у жовтні.
Так, відвантаження російського дизпалива для регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен між 1 та 12 листопада зросло до 215 000 барелів на день, що на 126% більше, ніж у жовтні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Хоча залежність Європи від російського палива впала з понад 50% після вторгнення Москви в Україну, Росія все ще залишається найбільшим постачальником дизельного палива на континент.
"ЄС повинен буде забезпечити себе достатніми обʼємами дизельного палива, щоб замінити російські обсяги, тепер паливо постачатимуть з США, Близького Сходу та Індії", – заявив аналітик ринку нафтопереробки та продуктів Юджин Лінделл.
Нагадаємо, що Європейський Союз припинить увесь морський імпорт російської нафти та більшість потоків трубопроводів із 5 грудня на знак засудження вторгнення Росії в Україну. З 5 лютого також вступає в силу заборона ЄС на поставки російських нафтопродуктів.
Крім того, Країни-члени Євросоюзу погодили восьмий пакет санкції проти Російської Федерації разом з обмеженням цін на нафту.
Очікується, що основними покупцями російської нафти після набуття чинності санкцій 5 грудня стануть Китай та Індія.
Раніше видання Bloomberg повідомляло, що для перевезення нафти в інтересах Росії у світі формується "тіньовий флот" з танкерів з невідомими власниками.