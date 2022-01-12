Кабмин расширил программу по установке солнечных панелей на зданиях и остановках на Херсонскую область

Кабинет министров решил расширить действие программы социальной благотворительной помощи прифронтовым общинам Донецкой и Луганской областей, которую должна финансировать Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины”, на всю территорию этих областей, а также на территорию Херсонской области.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 12 января, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Данная программа предусматривает в качестве приоритетных направлений установление солнечных электростанций на крыши и/или фасады жилых домов и зданий, где размещены объекты социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, культуры и так далее), правоохранительные органы, органы власти и местного самоуправления.

Также предусмотрено обустройство на базе фотоэлектрических модулей освещения пешеходных переходов, мостов и мест общего использования, зарядных устройств для средств сотовой связи.

Из слов Гончаренко также можно сделать вывод, что объем программы решено увеличить до 200 млн грн. При этом нардеп опубликовал лишь часть соответствующего проекта документа, в которой об этом не говорится, а сам Кабмин пока об этом решении не сообщал.

Изначально Кабмин принял указанную программу распоряжением №885 от 15 июля 2020 года, и тогда "Нафтогазу" поручалось потратить на нее до 100 млн грн, предусмотрев соответствующие траты в своем бюджете на 2020 и 2021 годы.

В конце ноября 2020 года НАК сообщил, что начал реализацию этого проекта. Отмечалось, что в его рамках предусмотрено создание или восстановление 65 объектов инфраструктуры в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, включая школы, больницы, дома культуры, а также КПВВ.

Сообщалось, что первый этап программы на тот момент был реализован на КПВВ в городе Счастье Луганской области в новом сервисном центре. Однако впоследствии о реализации программы госкомпания не отчитывалась.

При этом в начале января уже 2022 года Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий сообщило, что в рамках этой программы в декабре 2021 года "Нафтогаз" обустроил 11 остановок транспорта с освещением, фотоэлектрическими элементами, а также панелями для зарядки гаджетов. Пять из них расположены в Торецке Донецкой области, а шесть в Луганской области (Станично-Луганская и Шульгинская общины).